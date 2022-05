Haddad lidera disputa em São Paulo, com 30% das intenções de voto

Candidato do PT é seguido por Marcio França, com 17%, e pelo bolsonarista Tarcísio Freitas, com 10%; governador Rodrigo Garcia tem 5% edit

247 – O ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, lidera a corrida para a sucessão ao Palácio dos Bandeirantes, com 30% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest, divulgada nesta quinta-feira. Ele é seguido pelo ex-governador Márcio França (PSB), com 17%, enquanto o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas (Republicanos), aparece com 10% das intenções de voto e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, com 5%.

"Em outro cenário da disputa, sem a candidatura de Márcio França, Haddad subiria para 37%, Tarcísio marcaria 12% e Garcia teria 8% Neste caso, a Genial/Quaest pôde comparar a intenção atual de voto com a registrada em março. Haddad cresceu seis pontos porcentuais. Tarcísio permaneceu estável (12%) e Garcia oscilou dois pontos para cima, passando de 6% para 8%", aponta reportagem de Daniel Bramatti e Marcelo Godoy, no Estado de S. Paulo.

