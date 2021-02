“Haddad pode ser um candidato melhor do que Lula no segundo turno”, diz Rovai

247 - Em entrevista à TV 247, Renato Rovai, editor da Revista Fórum, analisou com o editor do Brasil 247, Leonardo Attuch, possíveis distribuições dos votos em 2022. Os jornalistas discutiram a hipótese de que um cenário de Lula contra Bolsonaro no segundo turno é malvisto pelas elites, o que se estende a Haddad. E Rovai levantou: “Por mais incrível que pareça, acho que o Haddad pode ser um candidato melhor que Lula no segundo turno”.

No entanto, Rovai ressaltou que as elites brasileiras não devem aceitar facilmente qualquer candidatura do PT: “Acho que Haddad pode ter o voto popular do Lula mais o voto de uma classe média, que vai tentar fazer de conta que ele não é do PT. Então quando digo melhor, ele pode ser residualmente melhor”, explicou.

Rovai ainda falou que, para realmente poder analisar o cenário eleitoral, Lula deve ter seus direitos políticos restaurados: “Mas acho que ele (Haddad) é um candidato pior, talvez bem pior que Lula no primeiro turno, porque os índices que aparecem num primeiro turno não têm relação com caso o ex-presidente fosse candidato de fato e pudesse falar, fazendo campanha mesmo”, analisou o jornalista.

