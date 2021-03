Haddad: prevaricação e improbidade são as duas possibilidades para Moro

Revista Forum - O prefeito da cidade de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, foi o entrevistado da edição desta quinta-feira (25) do Fórum Onze e Meia. Em conversa exclusiva, Haddad falou que já esperava pela suspeição de Moro e pela anulação das condenações do ex-presidente na Lava Jato. Para o petista, a perseguição política contra Lula ficou evidente nos últimos tempos.

“Nós vamos ter a possibilidade de ter Lula candidato e isso vai mudar tudo”, disse Haddad, que também afirmou que o ex-presidente “não mudou de lado” e que ele continua a ser o grande negociador da classe trabalhadora. “Lula não é conciliador, ele é um grande negociador para a classe trabalhadora e para defender aqueles que mais precisam do Estado”, Haddad



Sobre possíveis punições ao ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro, Haddad foi enfático e afirmou que “prevaricação e improbidade são duas possibilidades reais para o Moro”. “A Cármem deu voto de minerva contra o HC do Lula. Essa mesma pessoa, a luz das novas evidências deu o voto definitivo para considerar o Moro suspeito. O que mudou? Mudaram as evidências, ficou tudo eloquente”, disse.

