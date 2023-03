Haddad também cancela viagem à China e deve aprofundar conversas sobre novo arcabouço fiscal

Parte da equipe do ministro já viajou para o país asiático, mas o titular da Fazenda só irá na data em que for definida a visita de Lula edit

247 - Como Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a viagem à China, marcada para este domingo (26/3). A decisão foi tomada após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por recomendação médica, anunciar que não viajará ao país.

Lula se recupera de uma pneumonia, provocada pelo vírus Influenza A. Segundo sua assessoria, ele passa bem, mas não quer correr o risco de transmitir a gripe.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o senador Jaques Wagner (PT-BA) também cancelaram a ida à China. Segundo o site Metrópoles, Haddad estava pronto para a viagem e parte da equipe do ministro havia viajado para a China.

Desde sexta-feira (24/3), a equipe médica do presidente alertava sobre o quadro de saúde do petista. Além da gripe, ele tem uma broncopneumonia bacteriana

Neste sábado (25/3), a médica pessoal do presidente, a infectologista Ana Helena Germoglio, considerou ser preciso um tempo maior para a recuperação.

O adiamento da viagem pegou de surpresa uma delegação com cerca de 120 empresários ligados ao agronegócio, além de diplomatas e ministros. Alguns, inclusive, já estavam na China.

Permanecendo no Brasil, Haddad deve se dedicar a conversas com políticos em torno do novo arcabouço fiscal, que substituirá o teto de gastos. Lula havia orientado o ministro da Fazenda a só anunciar o plano depois da viagem à China.

