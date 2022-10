Haddad vence debate na Globo e empareda Tarcísio no caso do assassinato de jovem em Paraisópolis por seguranças do bolsonarista

Apoie o 247

247 – O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, derrotou o bolsonarista Tarcísio de Freitas no debate da Globo, segundo a análise de colunistas políticos do Valor Econômico , jornal do Grupo Globo. "Diferentemente da postura travada que costuma apresentar em debates televisivos, Fernando Haddad (PT) parecia mais à vontade na noite da quinta-feira (27) no debate da TV Globo entre candidatos a governador de São Paulo", aponta a reportagem. "O que colocou Haddad em vantagem não foi nenhum evidente deslize do rival, mas o tamanho da responsabilidade colocada nas costas de Tarcísio."

A análise do Valor destaca ainda o escândalo de Paraisópolis, em que um jovem de 28 anos, Felipe Lima, que estava desarmado, foi executado pela equipe de segurança de Tarcísio, que forjou um falso atentado para que o bolsonarista fosse colocado como vítima de um ataque inexistente. "No segundo bloco de escolha de temas pré-selecionados e último do debate, Haddad propôs debater sobre violência contra a mulher. Mas era só um pretexto. Depois de assistir Tarcísio gastar parte preciosa de seu tempo defendendo delegacia da mulher e empreendorismo feminino, o petista chegou ao ponto que queria. Na réplica, usou o gancho da violência para provocar Tarcísio ao falar sobre o episódio em que um auxiliar de campanha do rival mandou um cinegrafista apagar as imagens do tiroteio em Paraisópolis, no dia 17 de outubro, evento que interrompeu um de seus atos de campanha", destaca o Valor.

Em reportagem especial, o repórter investigativo Joaquim de Carvalho desmonta a farsa de Paraisópolis e entrevista o pai de Felipe Lima, que diz que a campanha de Tarcísio assassinou seu filho para que o candidato bolsonarista chegasse ao poder. Ontem, nas redes sociais, o assunto mais comentado era "São Paulo não vota em assassino" . Confira a reportagem de Joaquim:

