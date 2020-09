Heleno diz que queimadas são fenômenos naturais e críticas são tentativas de derrubar Bolsonaro

247 - Durante uma audiência no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a política ambiental do País, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, fiel escudeiro de Jair Bolsonaro , minimizou a alta nos números de desmatamento e queimadas que assolam o país e também que críticas são uma tentativa de derrubá-lo.

Segundo reportagem do jornal Estado de S.Paulo, a audiência pública foi convocada pelo Supremo para discutir uma ação, protocolada por partidos da oposição, que acusam o governo de não utilizar recursos disponíveis para combater o desmatamento florestal no País.

Heleno também disse que argumentos falsos e números "fabricados e manipulados" são usados em campanhas para apresentar o País como "vilão do aquecimento e desmatamento".

