Huck e Temer são escolhidos para presidir conselhos da Fiesp

247 - O apresentador Luciano Huck e o ex-presidente Michel Temer (PMDB) foram nomeados nesta quarta-feira (2) pelo novo presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fies), Josué Gomes da Silva, para presidir dois conselhos da instituição.

Além de Huck e Temer, outras dez pessoas foram nomeadas para 14 conselhos da entidade. De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, as nomeações fazem parte da reforma anunciada por Silva no início de seu mandato.

Também foram nomeados: Pedro Wongtschowski (Grupo Ultra), Rubens Menin (MRV), José Roberto Ermírio de Moraes (Votorantim), Luciano Coutinho (ex-BNDES), Fábio Barbosa (Gávea Investimentos), Jackson Schneider (Embraer Defesa), o jurista Cesar Asfor Rocha e Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos.

