Ida surpresa de Bolsonaro foi “armadilha midiática”, avalia STF

247 - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliaram que a ida de Jair Bolsonaro até a corte com um grupo de empresários foi uma "armadilha midiática", de acordo com Caio Junqueira da CNN. Ele informa que na avaliação de ministros do STF, Bolsonaro fez isso para mostrar apoio aos setores industriais, que querem reabrir a economia.

A briga do Executivo contra o Judiciário aumenta. Na quarta-feira, 6, os ministros-generais Braga Netto (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) foram intimados a depor pelo ministro do STF Celso de Melo, que falou em condução coercitiva.

