Imagem positiva de Lula chega a 51%, mostra pesquisa Atlas

247 - A pesquisa Atlas, divulgada nesta terça-feira (6), mostrou que a imagem positiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega a 51%. Em segundo lugar ficou a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), ao atingir 47%.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficaram com 44% cada. Jair Bolsonaro (PL), o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), conseguiram 43% cada.

Segundo as estatísticas, Michelle Bolsonaro (PL) teve 42% e a primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, conseguiu 37%. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), alcançou 32%.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), registraram 24% cada. O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) conseguiu 22%, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), 21%, o ministro Rui Costa (Casa Civil), 20%, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 15%.

Foram entrevistadas 7.405 pessoas entre 28 de e 31 de janeiro. A margem de erro é de um ponto percentual. O nível de confiança foi de 95%.

🇧🇷 ATLAS: IMAGEM POSITIVA DE LÍDERES POLÍTICOS



🔴 Lula: 51%

🔵 Tebet: 47%

🔵 Alckmin: 44%

🔴 Haddad: 44%

🟢 Bolsonaro: 43%

🔵 Marina Silva: 43%

🟢 Tarcísio de Freitas: 43%

🟢 Michele Bolsonaro: 42%

🔴 Janja: 37%

🟢 Zema: 32%

🔵 Ciro: 24%

🔵 Pacheco: 24%

🟢 Moro: 22%

🔵 Eduardo Leite: 21%
🔴 Rui Costa: 20%
🔵 Arthur Lira: 15%

