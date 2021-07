“Impeachment é para tirar quem vem desestabilizando as eleições de 2022”, defende editorial do Estadão

“Não é o impeachment que desestabiliza a política. No caso, o impeachment é para tirar quem vem desestabilizando não apenas a política, mas as próprias eleições de 2022, com ameaças e chantagens”, diz o editorial do jornal Estado de S.Paulo edit

247 - O editorial do jornal Estado de S.Paulo publicado nesta terça-feira (13) defende que “não é o impeachment que desestabiliza a política. No caso, o impeachment é para tirar quem vem desestabilizando não apenas a política, mas as próprias eleições de 2022, com ameaças e chantagens”.

“Antes, alguém podia pensar que toda a confusão do bolsonarismo era para esconder a incompetência de Jair Bolsonaro ou para consagrar alguma estranha ideologia, que tenta de todos os modos atrapalhar o próprio governo. Agora, no entanto, a maioria da população já entendeu que existem outros motivos para ameaçar as eleições”, diz o editorial.

O editorial ainda critica a postura do presidente da Câmara, Arthur Lira, que segue alheio às dezenas de pedidos de impeachment. “Depois da divulgação de pesquisa do Instituto Datafolha indicando que a maioria dos brasileiros é favorável ao impeachment de Jair Bolsonaro, Arthur Lira reiterou sua posição de aliado do Palácio do Planalto. ‘Não temos condição de um impeachment para esse momento. O Brasil não deve se acostumar a desestabilizar a política em cada eleição’, disse o presidente da Câmara no sábado passado”.

