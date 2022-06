Ipespe: 60% desaprovam governo Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira, 3, mostra que 60% do eleitorado desaprovam o governo Jair Bolsonaro, enquanto 35% o aprovam. 5% não souberam definir sua posição ou não responderam. Os dados foram divulgados no Twitter por Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do Ipespe.

No quesito avaliação, 50% enxergam o governo como ruim/péssimo, 1 ponto a menos que no mês passado. 31% continuam, em relação ao mês passado, classificando o governo como ótimo/bom. 18% veem o governo como regular. 1% não soube definir sua posição ou não respondeu.

O levantamento ouviu 1.000 pessoas por telefone entre 30 de maio e 1 de junho. O nível de confiança é de 95,45% e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02893/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3. ESTABILIDADE NA APROVAÇÃO DA MANEIRA COMO O PRESIDENTE BOLSONARO ADMINISTRA O PAÍS: 60% DESAPROVAM CONTRA 35% QUE APROVAM. NO QUESITO DE AVALIAÇÃO, A POSITIVA (ÓTIMO/BOM) PERMANECEU EM 31%, ENQUANTO A NEGATIVA (RUIM/PÉSSIMO) CEDEU UM PONTO (50%). pic.twitter.com/EvKT0Um9nK CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Antonio Lavareda (@LavaredaAntonio) June 3, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE