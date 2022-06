Ipespe : Lula é o pré-candidato mais honesto e competente

Apoie o 247

247 - O Instituto Ipespe mostrou, nesta sexta-feira (3), que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi apontado por 35% dos eleitores como o mais honesto entre os pré-candidatos à presidência da República. Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo turno, 30%, seguido ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 11%. A senadora Simone Tebet (MDB) também foi monitorada e alcançou 6% neste quesito.

De acordo com os números, a característica mais atribuída a Lula é sua experiência, citada por 46% dos entrevistados. Em seguida vem a preocupação com as pessoas, apontada por 45%, Depois apareceram a competência (43%) e o equilíbrio (40%).

A pesquisa também mostrou que o ex-presidente tem mais de 10 pontos percentuais de vantagem para Bolsonaro no primeiro turno e quase 20 pontos em um segundo turno.

Foram entrevistados 1.000 eleitores, por telefone, entre 30 de maio e 1 de junho. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95,45%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02893/2022.

