Irmão de Carla Zambelli é nomeado no Ministério da Agricultura com salário de R$ 10 mil

247 - O irmão da deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP), Bruno Zambelli Salgado, foi nomeado chefe de gabinete da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, vinculado ao Ministério da Agricultura, comandado pelo secretário especial Luiz Antônio Garcia. A informação é do portal UOL.

A nomeação do familiar da parlamentar foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) de hoje e assinada nesta segunda-feira (24) pelo secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Marcos Montes.

A reportagem ainda informa que o novo integrante do governo deverá receber no ministério um salário de R$ 10.373,30 por ocupar o cargo como DAS 101-4. A função é a terceira mais bem remunerada da pasta. Em 2020, Bruno Zambelli chegou a ser candidato a vereador de São Paulo pelo PRTB nas eleições de 2020, mas não foi eleito.

