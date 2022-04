Itaú Unibanco racha: metade apoia Lula, metade apoia Bolsonaro

Apoie o 247

247 – A jornalista Maria Cristina Fernandes, editora do Valor Econômico, informa que há uma divisão no Itaú Unibanco, das famílias Setubal e Moreira Salles, relacionada à disputa presidencial. "A cúpula do Itaú Unibanco chegou dividida à disputa presidencial. Preferiria não encarar um embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a falência da terceira via lhes parece deixar sem alternativa. A metade que originou o primeiro nome do maior banco brasileiro tende para o atual presidente. A outra metade, para o ex", escreve ela, em reportagem no Valor Econômico.

A pesquisa ISTOÉ/Sensus, feita com 2.000 eleitores no período de 8 a 11 de abril, e divulgada nesta quarta-feira (13), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vence em primeiro turno na disputa pela Presidência da República, com 50,8% dos votos válidos, tirando os 7,8% dos votos brancos/nulos e 7,1% dos que disseram não saber ou não responderam.

De acordo com o levantamento, o petista lidera a corrida eleitoral, com 43,3% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 28,8%.

Na terceira posição ficou o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) com 6,3%, e, na quarta, João Doria (PSDB) com 2,6% das intenções de votos.

Em quinto lugar apareceu o deputado André Janones (Avante), do baixo clero, com 2%. Depois vêm Vera Lucia (PSTU), com 1,1%, e a senadora Simone Tebet (MDB), com 0,8%.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada em 108 municípios de 24 estados e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número 01631/2022.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 53,1% a 34,1%. Contra Doria, o petista ganha por 55% a 17,5%. Na disputa com Simone, o ex-presidente também sai vitorioso - 56% a 15,9%.

Nas outras simulações, Bolsonaro tem maior percentual em relação a Doria - 39% a 34,4%. Também supera Simone 40,4% a 30,5%. E perde para Ciro Gomes - 41,9% a 37,2%.

