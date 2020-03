Janaína Paschoal: Bolsonaro está com "receita para cair"

247 - Autora, ao lado de Miguel Reale Jr e de Hélio Bicudo, do pedido que deu base ao golpe contra a presidente Dilma Roussef em 2015-16, a agora deputada estadual Janaía Paschoal (PSL-SP) diz que Bolsonaro está com uma “receita para cair”.

Segundo ela, Bolsonaro "não está tendo estabilidade emocional, mental, espiritual, para lidar com essas crises bobas, que estão ganhando uma frequência que começa a prejudicar o País”, disse em entrevista à jornalista Marianna Holanda de O Estado de S.Paulo em entrevista publicada neste domingo.

Segundo a parlamentar, Bolsonaro está se cercando de pessoas que fazem de tudo para isolá-lo, uma “receita para cair”. Ela aponta o dedo para um dos filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), a quem acusa de conspirar contra o pai: "Carlos tem instinto de proteção do pai, me parece uma coisa honesta. O Eduardo é diferente: tem um plano de poder pessoal. Imagina o discurso que ele não vai ter se o pai cair, de que o pai sofreu golpe, direita foi atacada, cerceada. Isso ninguém me tira da cabeça. Ele votou contra o pai no orçamento, viaja o tempo inteiro, ataca todo mundo que dá sustentação ao pai. O que ele quer com isso? Falar que o pai é vítima e criar discurso para ele em 2022. O foco dele é a Presidência, não tenho dúvida (a Constituição proíbe filhos de presidentes de se candidatarem, permitindo apenas reeleição, mas essa regra muda caso o presidente não termine o mandato). Ele está trabalhando tanto para isolar o pai, que a única explicação racional é essa. Quem levou a advogada que criou a ideia do Aliança Pelo Brasil ao pai foi ele. Para quê o Aliança agora, em ano eleitoral? Para dividir o povo. Isso está sendo fomentado por ele. Você acha que alguém vai me convencer de que políticos experientes não sabiam que o partido não ia ficar pronto a tempo? Óbvio que sabiam. Porque que fizeram isso agora? Eles querem dividir, enfraquecer o presidente. Com que finalidade? Favoreceu muito o PSDB, o DEM…Pessoas novas que queriam entrar na política se desestimularam. Se forem para o PSL vão ser chamadas de traidores, o Aliança não existe."