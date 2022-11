Janja diz que Lula vai criar Ministério das Mulheres

Apoie o 247

247 - A socióloga Janja da Silva, futura primeira-dama do Brasil, participou nesta terça-feira (29) da reunião do grupo de trabalho sobre políticas para mulheres, em Brasília. Na ocasião, ela demonstrou empenho para ajudar a reavivar programas que sofreram desmonte no governo Jair Bolsonaro, como o Ligue 180 e a Casa da Mulher Brasileira. Ela afirmou que Lula vai recriar a pasta das mulheres, informa a jornalista Malu Gaspar no Globo.

Janja também disse que quer a inclusão na PEC da Transição de garantias de recursos para políticas prioritárias para o público feminino.

Nos governos progressistas liderados por Lula e Dilma Rousseff sempre houve a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM), ligada diretamente ao Palácio do Planalto. Lula indicou durante a campanha que recriaria essa pasta.

“As mulheres deram a eleição ao presidente Lula e ele sabe disso”, disse Janja durante a reunião, referindo-se à larga vantagem do marido sobre Bolsonaro no eleitorado feminino. “Eu reafirmo com vocês o compromisso do presidente Lula de recriar o Ministério das Mulheres”, sublinhou.

