Jaques Wagner pode desistir de candidatura ao Governo da Bahia; Otto é opção

247 - O senador Jaques Wagner (PT-BA) não deve disputar mais a vaga ao Governo da Bahia. Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, Wagner já manifestou para aliados e ao ex-presidente Lula que não deseja ser candidato em 2022.

O favorito para assumir a candidatura é o senador Otto Alencar (PSD-BA), que é visto dentro do grupo como um nome confiável.

A indicação de Otto, no entanto, tem enfrentado resistências do comando nacional do PSD, que prefere ver Otto concorrendo à reeleição. A disputa para o Senado é considerada mais tranquila frente à falta de um nome de maior musculatura para o cargo no campo da oposição.

Diante do impasse, aliados tentam construir uma nova alternativa para concorrer ao governo e liderar o grupo político que comanda o estado há 15 anos. A possibilidade é que outro nome dentro do PT seja levantado para concorrer ao governo. No entanto, a legenda não possui um nome natural.

Ainda de acordo com a reportagem, a decisão Wagner é de caráter pessoal. Aos 70 anos, o ex-ministro se sente confortável em seu mandato no Senado, que se encerra apenas em 2027, e não deseja voltar ao centro do palco da política baiana.

