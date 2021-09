João Doria e Eduardo Leite defendem impeachment de Bolsonaro

Apoie o 247

247 – Os dois pré-candidatos do PSDB à presidência, João Doria, governador de São Paulo, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, aderiram ao impeachment de Jair Bolsonaro. “Nossa posição é pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro e de que o PSDB deve perfilar como um partido de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, deixando a posição de neutralidade que tem”, disse Doria. “Foi um erro colocar Bolsonaro no poder. Está cada vez mais claro que é um erro mantê-lo lá”, pontuou Eduardo Leite.

Com isso, o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), que liderou a campanha pelo golpe de estado de 2016, contra a ex-presidente Dilma Rousseff, fica isolado em sua adesão ao bolsonarismo.

