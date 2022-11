José Múcio pode assumir Ministério da Defesa no terceiro governo Lula

Lula deverá conversar com José Múcio Monteiro, ex-presidente do TCU e ex-ministro da Articulação Política, nesta segunda-feira (28) edit

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá ter uma reunião com José Múcio Monteiro, ex-presidente do TCU e ex-ministro da Articulação Política durante o segundo governo do petista, para convidá-lo a assumir o comando do Ministério da Defesa. A conversa entre eles deverá acontecer nesta segunda-feira (28) e a expectativa é que Múcio aceite o convite de Lula para ser o ministro da Defesa no seu terceiro mandato

“Múcio já havia se reunido com Aloizio Mercadante e Gleisi Hoffmann neste mês. Foi sondado para o cargo. Não se mostrou interessado em voltar ao setor público (ele deixou o TCU em 31 de dezembro do ano passado). Mas não fechou totalmente as portas para um convite", destaca a coluna do jornalista Lauro Jardim, no jornal O Globo.

