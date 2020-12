Josiel e Dr. Furlan vão disputar o segundo turno em Macapá

Josiel Alcolumbre (DEM), irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teve 29,56% dos votos válidos e Dr. Furlan (Cidadania) teve 15,91%. A eleição no estado foi adiada por conta do apagão do dia 3 de novembro edit

Os candidatos Josiel (DEM) e Dr. Furlan (Cidadania) vão disputar o segundo turno das eleições em Macapá, capital do Amapá.

Josiel teve 29,47% dos votos válidos e Dr. Furlan teve 16,03% dos votos válidos. Votos brancos e nulos somaram 7,02%. O candidato Capi (PSB) ficou em terceiro lugar, com 14,94% dos votos.

Adiamento

O TRE-AP informou que algumas seções eleitorais foram remanejadas em razão da necessidade de uniformizar a quantidade de eleitores nas seções eleitorais.

O processo eleitoral em Macapá foi adiado devido ao apagão energético no dia de 3 novembro, que afetou o estado, após um incêndio ter destruído três transformadores e uma subestação de energia na capital do Amapá. Por mais de três semanas, o apagão e a instabilidade no fornecimento de energia provocaram desabastecimento de luz, água e perdas de alimentos.

Diante da situação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acatou pedido do tribunal regional (TRE-AP) e, no dia 12 de novembro, anunciou que o pleito na capital do estado seria adiado. O TRE-AP informou que as eleições transcorreram normalmente nos demais municípios amapaenses.

