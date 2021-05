Bela Megale: Josué Gomes está mais próximo de ser o vice na chapa de Lula

Segundo Bela Megale, no Globo, o empresário vem mostrando cada vez mais interesse no posto edit

247 - O ex-presidente Lula está mais próximo de ter o empresário Josué Gomes como seu vice nas eleições de 2022. A informação é de Bela Megale, no Globo.

Segundo a jornalista, o filho de José Alencar, vice-presidente nos governos Lula, vem mostrando cada vez mais interesse no posto. No entanto, ele não admite a possibilidade fora de conversas privadas, pois ainda falta um ano e cinco meses para as eleições.

Lideranças petistas acreditam que Josué dá sinais cada vez mais claros sobre seu interesse, mas, por enquanto, também não querem antecipar nada.

