Juiz que vai julgar Glenn já suspendeu atividades do Instituto Lula mesmo sem aval do MPF

Portal Forum - Ricardo Augusto Soares Leite, o juiz que analisará a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o jornalista Glenn Greenwald, já mandou suspender as atividades do Instituto Lula e ainda disse que tomou a decisão a pedido do MPF, mesmo sem o órgão ter feito a solicitação. As informações constam em reportagem do portal UOL de maio de 2017.

À época, Leite, que é magistrado da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, disse em sua decisão que suspenderia as atividades do Instituto Lula porque o local era “instrumento ou pelo menos local de encontro para a perpetração de vários ilícitos criminais”. A denúncia estava no âmbito da operação Lava Jato em uma investigação sobre obstrução de Justiça.