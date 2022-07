Justiça mantém prisão de bolsonarista que ameaçou matar Lula e ministros do STF

Ivan Rejane Fonte Boa Pinto foi preso nesta sexta-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes edit

247 - A Justiça decidiu neste sábado (23), durante audiência de custódia, manter a prisão de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, detido pela Polícia Federal nesta sexta-feira (22), em Belo Horizonte, por divulgar um vídeo ameaçando de morte o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e outros políticos de esquerda.

A prisão do bolsonarista foi decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes na quarta-feira (20).

De acordo com reportagem do UOL, durante a audiência, realizada de forma virtual, o bolsonarista disse que está sendo mantido em uma cela individual e que a medida foi tomada pela diretoria do presídio Nelson Hungria, em Contagem, por questões de segurança.

