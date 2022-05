Kakay grita “Fora Bolsonaro” durante partida de Roland Garros (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O pedido pela saída de Bolsonaro do governo chegou ao saibro de uma das maiores competições de tênis do mundo: Roland Garros. O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, aproveitou o silêncio da abertura dos jogos desta terça-feira (31), na França, para soltar a voz e pedir um “Fora Bolsonaro”.

Kakay descreve que a estratégia era, literalmente, quebrar o silêncio. “Eu sei que isso repercute muito, as pessoas escutam porque passa a fazer uma voz mais forte e então eu tive a ideia de falar ‘Fora Bolsonaro’".

O criminalista destaca que a estratégia deu certo e que após o grito, quem estava ao redor queria entender o motivo do desabafo.

“Era uma forma de chamar a atenção pela forma como estão tratando o Brasil aqui fora. Nós éramos tratados, antigamente, com um respeito enorme e hoje as pessoas [estrangeiros] perguntam com tristeza o que está acontecendo com o país. Questionam como é possível um chefe de Estado com esse perfil, que faz apologia à tortura, fala mal das mulheres, dos negros e não tem nenhuma decência, gorvernar o país”, explica.

Kakay destaca que tudo o que for possível deve ser feito para discutir as eleições e o futuro do Brasil. “Precisamos ganhar em primeiro turno, se nós formos para o segundo turno o país vai entrar em uma situação pré-catastrófica”,finaliza.

Assista:

Fora Bolsonaro no saibro sagrado de Roland Garros, graças ao grande criminalista Kakay pic.twitter.com/gbxurfOXC4
May 31, 2022

