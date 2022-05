Kalil ironiza e diz que não deu “bolo” em Lula, pois amigos são recebidos com 'café quente e pão de queijo'

Apoie o 247

247 - O pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) ironizou, nesta terça-feira (10), as críticas que recebeu por ter dado um “bolo” no ex-presidente Lula no evento de lançamento da pré-campanha do petista no Expominas, em Belo Horizonte, na segunda-feira (9).

Segundo Kalil, em Minas Gerais existe um jeito diferente de receber os amigos. “Aqui em Minas Gerais ninguém dá bolo em amigo. Normalmente, é café quente e pão de queijo”, publicou o ex-prefeito de Belo Horizonte no Twitter.

Aqui em Minas Gerais ninguém dá bolo em amigo. Normalmente, é café quente e pão de queijo.

Em entrevista a uma emissora de rádio local, na segunda-feira (9), Kalil disse que não compareceria ao evento de Lula porque tinha recebido outros convites para a mesma data e horário marcados para o evento do petista, e que o objetivo dele agora é divulgar a sua campanha.

“Não vou ao evento. É um evento do PT e eu sou do PSD. Fui convidado até, mas não vou. Não me sinto à vontade. Fui convidado para vários (eventos), não só do PT. Mas eu agora estou em um período em que quero viajar para levar minha proposta”.

Kalil e Lula já chegaram a discutir um apoio à candidatura do petista à Presidência, em São Paulo, mas o principal impasse dessa aliança é a disputa pela vaga no Senado na chapa do ex-prefeito de Belo Horizonte.

