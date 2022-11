Kassab dá sinais de que pode apoiar o governo Lula

O PSD vai apresentar as condições para integrar a base de apoio do novo governo edit

247 - O presidente do PSD, Gilberto Kassab, dá sinais de que poderá apoiar o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele comanda uma sigla que pode agregar à base de apoio de Lula 11 senadores e 42 deputados federais.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Kassab elogia o processo eleitoral, que se desenvolveu "com normalidade institucional". Ele diz que o momento é de "virar a página" e espera que os vencedores trabalhem e os vencidos ajudem a fiscalizar.

O líder do PSD defende que nas condições em que o país se mostrou dividido, "aumenta a responsabilidade do vencedor, porque ele vai ter de se esforçar muito para ter um bom diálogo. Nesse aspecto, o Lula foi muito feliz na sua primeira manifestação, porque deixou claro que vai governar para todos".

Sobre a parceria com o governo Lula, Kassab diz que é "a favor, desde que algumas premissas sejam atendidas". "É inegociável na construção [com Lula] o apoio aos bons projetos do partido, que são o Eduardo Paes [prefeito do Rio], ao Ratinho Jr. [governador reeleito do Paraná], ao Tarcísio, ao Fábio Mitidieri [eleito em Sergipe] e ao Rodrigo Pacheco no Senado. Também outras prefeituras de capitais, como Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte".

"O PSD está oferecendo ao governo Lula a possibilidade de construir juntos boas políticas públicas para aproximadamente 40% do país. Nesses estados e no Senado, temos responsabilidade de condução. Temos de deixar claro que se integrarmos a base, queremos a reciprocidade de compartilhamento de condução de políticas públicas".

