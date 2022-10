Kátia Abreu oferece ajuda para eleger Lula: “como mãe, como mulher, como senadora, eu não aguento mais”

Apoie o 247

ICL

247 - Presente na reunião do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com governadores e senadores - eleitos e derrotados nas eleições - em São Paulo, a senadora Kátia Abreu fez duras críticas ao atual governo e ofereceu ajuda para eleger o candidato do PT.

“Não podemos mais confundir pessoa corajosa com pessoa tosca. Como mãe, como mulher, como senadora da República, mas principalmente como avó, eu não suporto mais ver o meu Brasil armando as pessoas que se matam nas ruas, nos restaurantes, nos bares, no trânsito”, falou em seu discurso.

“Os nossos jovens chorando pelo ProUni, ver o líder maior da nação debochando das pessoas morrendo nas camas de hospitais, fazendo imitações toscas e ridículas”, prosseguiu.

“Por tudo isso, o plano econômico dessa hora é a democracia. Por uma questão simplesmente civilizatória. Conte com a minha modesta ajuda para que possamos superar essa era de atraso, arcaica, que estamos vivendo nos últimos quatro anos”, finalizou a parlamentar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.