Lavareda: 'As pessoas vão votar em Lula pelo que ele fez, não pelo que faz'

"Os eleitores olham para o retrovisor e projetam o que ele pode oferecer no futuro", avalia o sociólogo, presidente do Ipespe

247 - Para o cientista político e sociólogo Antonio Lavareda, a imagem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa para o eleitor é a dos governos feitos por ele. “Essa eleição é única porque se tem, pela primeira vez, presidente contra ex-presidente. É um voto prospectivo-retrospectivo”, reflete o presidente do conselho do Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas), em entrevista à jornalista Daniela Pinheiro, do UOL .

“A imagem de Lula é a do ex-presidente que deixou o poder com 84% de ótimo e bom. Os eleitores olham para o retrovisor e projetam o que ele pode oferecer no futuro. Hoje, o governo dele é bem avaliado por 58% dos entrevistados, ou seja, ele já perdeu 26%, mas ainda é um percentual altíssimo”, diz Lavareda.

“O Bolsonaro está no poder. Então, o que ele oferece de imaginação para o futuro é uma projeção do retrato que se tem do presente. Se esse presente não é bom, se a realidade é adversa, é difícil imaginar que vá se ter algo melhor ou diferente. Se o modelo teórico estiver certo, as pessoas vão votar pela imagem que elas têm dos governos Lula. A questão de Bolsonaro é: como vai ser a economia? Ele vai ter um remédio para isso?”, indaga o sociólogo na entrevista.

Para ele, “Bolsonaro perdeu a grande oportunidade de se reeleger, a despeito de quaisquer dificuldades econômicas do país, quando não conseguiu liderar o país no enfrentamento à covid”.

