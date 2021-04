Lênio Streck: "falta agora confirmar a suspeição de Moro para resgatar de vez o Direito”

O jurista Lênio Streck explica que “Sergio Moro, porque era suspeito desde o início, aceitou o juízo competente” e que tal postura confirma sua incompetência nas sentenças que condenaram o ex-presidente Lula. "Falta agora confirmar a suspeição de Moro para resgatar de vez o Direito”, ressaltou o jurista. Assista sua participação no programa Boa Noite 247 edit

247 - O jurista Lênio Streck, em participação no programa Boa Noite 247, comemora a decisão do STF que garante a elegibilidade do ex-presidente Lula, por 8 a 3, ao declarar a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente para julgar os processos envolvendo o petista e ressalta que "falta agora confirmar a suspeição de Moro para resgatar de vez o Direito”.

O jurista diz que, o Supremo, ao analisar a suspeição de Sergio Moro, encontra-se “numa encruzilhada” no que ele considera um “paradoxo”. “Sergio Moro era incompetente porque era suspeito ou era suspeito porque era incopetente? É um dilema”, avalia.

Em sua visão, “o dilema suspeição é fácil de resolver”. “Sergio Moro, porque era suspeito desde o início, aceitou o juízo competente. Bingo! É simples”, disse.

Ele ressalta que cabe à segunda turma do STF analisar a suspeição de Moro e que o “o plenário não é recurso”.

Streck ainda afirma que a decisão do STF que devolveu a elegibilidade de Lula é uma vitória “contra Merval Pereira, contra narrativas e as fake news” disparadas.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.