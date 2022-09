Leonel Brizola Neto conclama todos os brizolistas a votar em Lula no primeiro turno

Apoie o 247

247 - Candidato a deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, Leonel Brizola Neto publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira (14) convocando os brizolistas a votarem no ex-presidente Lula no primeiro turno. Segundo ele, esta é uma “tarefa histórica”.

“Nós, brizolistas, no ano de seu centenário, temos a obrigação de não deixar o legado do ex-governador cair em esquecimento. Somos seus herdeiros políticos e o momento que estamos vivendo nos convoca a uma tarefa histórica, que é eleger Lula presidente”, diz.

O neto do fundador do PDT pede ainda aos brizolistas que se lembrem do “gesto de grandeza” de seu avô que, em 2022, “percebendo a simbologia daquela eleição e a conjuntura política, deixou de apoiar Ciro Gomes, que era seu candidato, para apoiar Lula no primeiro turno”.

“Bolsonaro não pode sequer chegar ao segundo turno. Não é mais uma questão de voto útil, mas de sobrevivência da civilização. A barbárie foi longe demais em nosso país”, pede ainda o ex-vereador.

Leonel Brizola Neto deixou o PDT, onde se dizia “perseguido” e seria “impossível” defender o legado de seu avô, para se filiar ao PSOL. Desde novembro de 2021, está no PT.

Unidos contra a extrema-direita é ⁦@LulaOficial⁩ Presidente no primeiro turno. pic.twitter.com/Dtpu451myF — Leonel Brizola Neto (@leonelbrizolarj) September 14, 2022

