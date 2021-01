Lewandowski intima juiz que negou acesso a mensagens de celular à defesa de Lula

A defesa do ex-presidente não havia conseguido acesso aos documentos com as mensagens, o que levou o ministro a intervir edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, determinou na última quinta-feira (31) a intimação do juiz que responde pelo plantão judiciário da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, Waldemar Cláudio de Carvalho, pelo descumprimento de uma decisão que liberava o acesso à defesa do ex-presidente Lula a documentos contendo mensagens de celular.

O ministro havia, na última segunda-feira (28), deferido o pedido de acesso formulado pela defesa do ex-presidente. A demora do juiz, no entanto, levou a defesa a recorrer.

As informações foram reportadas na coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo.

Em caso de mais um descumprimento, o ministro poderá iniciar o processo de apuração de falha disciplinar.

As mensagens foram apreendidas no âmbito da Operação Spoofing, da Polícia Federal.

