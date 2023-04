Líder do 'blocão' diz que 'pelo menos 70%' dos deputados na Câmara apoiam o governo Lula

Apoie o 247

247 - O novo "blocão", recém-formado pelo MDB, PSD, PSC, Podemos e Republicanos deverá votar maciçamente com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o líder do grupo, deputado Fábio Macedo (Podemos-MA), cerca de 70% dos parlamentares que integram o bloco são governistas e a meta é elevar este número nos próximos dias.

“Pelo menos 70% desse bloco é governista, e eu trabalharei para que seja 100%. É claro que respeitaremos a vontade de cada deputado, e todos temos alinhada a vontade de votar sempre pelo que for melhor para o Brasil. Os líderes de cada partido vão se reunir semanalmente para definir o encaminhamento da semana”, disse Macedo, de acordo com o jornal O Globo.

“O presidente Lula tem procurado dialogar com todos os partidos, isso é normal. É claro que conversaremos com os deputados do Republicanos que resistem à aproximação. É necessário trazer os partidos para a base. Isto aconteceu com o Podemos, por exemplo, que não apoiou o presidente no ano passado, mas hoje tem a maioria dos seus quadros com ele”, ressaltou o parlamentar.

Ligado à Igreja Universal do reino de Deus, do pastor Edir Macedo, O republicanos - juntamente com PP e o PL - integrava o centrão, bloco de sustentação do do governo Jair Bolsonaro no Congresso Nacional

A construção do blocão acaba por isolar o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), uma vez que o seu partido não integra a nova composição política na Casa. “Na tentativa de reverter o quadro, ele procurou o União Brasil, PSDB, Cidadania, PSB e PDT para formar um outro grupo, que teria 164 parlamentares, com o objetivo de fazer frente à aliança parlamentar recém-formada. Se isso ocorrer, o PL, legenda de Bolsonaro e até aqui fiel a Lira, é quem ficará escanteado”, ressalta a reportagem.

