Líder integralista assume mandato de deputado federal

247 - O líder integralista Paulo Fernando Melo da Costa, do Republicanos do Distrito Federal, foi diplomado deputado federal na segunda-feira (27), chegando ao cargo como suplente de Júlio César Ribeiro, do mesmo diretório, que foi para a Secretaria de Esportes do DF.

Ele já fez parte da direção da Frente Integralista Brasileira no DF no passado e foi diretor da Casa de Plínio Salgado. É próximo da ex-ministra e senadora Damares Alves.

Em entrevista à Folha de S. Paulo em abril do ano passado, Melo da Costa citou algumas de suas inspirações intelectuais: "Dom Hélder Câmara, Vinicius de Moraes, Miguel Reale, Gustavo Barroso dentre outros, inspirado no primeiro mandamento bíblico ser um soldado que ama a Deus sobre todas as coisas, um sentinela da Pátria que zela por ela e um defensor da vida e da família".

O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas define a Ação Integralista Brasileira da seguinte forma: "A Ação Integralista Brasileira (AIB), movimento de inspiração fascista mais importante organizado no Brasil, fundado por Plínio Salgado em 1932, tornou-se o primeiro partido nacional com uma organização de massa implantada em todo o país, cuja força política foi estimada, em 1936, entre seiscentos mil e um milhão de adeptos. Embora a primeira manifestação de fascismo nativo tivesse ocorrido em 1922, com a fundação da Legião Cruzeiro do Sul (imitando provavelmente o fascio italiano de 1919 e o Partido Nacional Fascista de Mussolini, estruturado em 1921), a expansão dos movimentos de tipo fascista no Brasil eclodiu sobretudo na década de 1930, com a formação de pequenos partidos e movimentos regionais tais como a Ação Social Brasileira (Partido Nacional Fascista), a Legião Cearense do Trabalho e o Partido Nacional Sindicalista".

