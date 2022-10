Líder nas pesquisas, Lula promete "unir o país para mudar o Brasil"

Apoie o 247

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera todas as pesquisas e pode ser eleito neste domingo para um terceiro mandato, após ter sido alvo da maior perseguição judicial e política da nossa história, publicou artigo neste domingo na Folha de S. Paulo, em que prometeu "unir o país para mudar o Brasil".

"Este é o sentido da nossa candidatura: resgatar milhões de brasileiros e brasileiras da fome, da pobreza e da exclusão, por meio do crescimento sustentável e com distribuição mais justa da riqueza. Sou candidato mais uma vez porque acredito que é possível realizar essa mudança. Sou candidato para unir o país em um grande movimento em defesa da democracia e pela reconstrução do Brasil. A decisão política mais importante a ser tomada é colocar novamente o povo no centro das atenções do governo. Incluir outra vez no Orçamento os trabalhadores e a maioria da população. Cuidar das pessoas em primeiro lugar, especialmente das que mais necessitam de apoio", escreveu Lula.

"Em nosso país, a melhor maneira de fazer a roda da economia girar novamente é dinamizar e expandir o mercado interno. Por isso, é essencial aumentar o valor real do salário mínimo, retomar o Bolsa Família fortalecido, renegociar as dívidas de milhões de famílias e apoiar fortemente os batalhadores das micro, pequenas e médias empresas", acrescentou o ex-presidente.

"O Brasil é um país extraordinário, pronto para ingressar na economia do conhecimento e iniciar a transição energética e ecológica. Pronto para evoluir para uma agropecuária e uma mineração sustentáveis, uma agricultura familiar mais forte e uma indústria mais verde. Temos compromisso com a preservação da Amazônia e todos os grandes biomas, com o meio ambiente e o enfrentamento da crise climática", destacou ainda Lula. "Vamos com fé e esperança votar neste domingo para construir o futuro do país", finalizou.

