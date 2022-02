Liderados por Randolfe, signatários lançarão manifesto de apoio a Lula em primeiro turno

Apoie o 247

ICL

247 - Será lançado na próxima semana um manifesto assinado por dezenas de personalidades da sociedade civil sem vínculo partidário com o PT e liderado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), para reiterar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição deste ano. "Não há dúvida que a história está fazendo Lula representar a alternativa que o Brasil deve abraçar neste plebiscito de 2022", dizem os signatários do manifesto.

De acordo com reportagem do jornalista Maurício Thuswohl, na Carta Capital, entre os signatários estão o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Sepúlveda Pertence; o economista José Eli da Veiga; o cientista político Bernardo Ricupero; o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), sindicalista Ricardo Patah; o ambientalista Márcio Santilli; o artista plástico Filipe Yung, a jornalista Ursula Vidal, criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, e o ex-deputado e candidato à Presidência da Câmara, Mauricio Rands.

A matéria da revista também apontou que, segundo uma fonte, o "documento é o primeiro passo para a aproximação definitiva de nomes como Kassab e a ex-ministra Marina Silva a Lula nos próximos meses".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Carta Capital

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE