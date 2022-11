Líderes do PT querem que Lula nomeie um quadro do partido para ministro da Fazenda

Apoie o 247

247 - O presidente Lula precisa indicar um político do PT para o Ministério da Fazenda para não virar uma espécie de "rainha da Inglaterra".

A proposta é de lideranças do partido, que apostam todas as fichas na indicação de Fernando Haddad ou Alexandre Padilha para o cargo, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Na visão das lideranças do PT, Lula precisa estabelecer uma política que melhore a vida dos eleitores de baixa renda, sob pena de sua popularidade despencar logo no primeiro ano, gerando uma crise política no começo de seu mandato.

