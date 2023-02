Lira diz que bolsonarista Rogério Marinho tem chances de superar Pacheco na disputa do Senado

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Câmara dos Deputados e candidato à reeleição, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta terça-feira (31) durante jantar com apoiadores que Rogério Marinho (PL-RN) tem chance de se eleger para o comando do Senado.

O encontro, que aconteceu na casa do ex-deputado federal Alexandre Baldy (PP-GO), em Brasília, reuniu os ex-ministros do governo Jair Bolsonaro (PL) Ciro Nogueira (PP-PI) e Bruno Bianco. Também compareceram o presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), e do Podemos, Renata Abreu (SP). As informações são da jornalista Bela Megale , de O Globo.

Aliados de Lula, que apoiam a reeleição de Lira à Câmara também participaram da reunião, como o deputado federal André Janones (Avante-MG) e o ministro das Comunicações Juscelino Filho (União Brasil).

Se na Câmara a reeleição de Lira é tida como certa, no Senado o cenário é mais obscuro. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), atual presidente da Casa, é favorito, mas observa a forte articulação dos fiéis a Bolsonaro para alçar Marinho - ex-ministro do governo Bolsonaro - à Presidência do Senado e do Congresso Nacional.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.