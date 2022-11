Lira e PT negociam aliança pela reeleição na Câmara e pela aprovação da PEC da Transição

Articulação é vista como ensaio do que pode vir a ser a base aliada do governo Lula na Câmara, com 300 a 350 deputados edit

Apoie o 247

ICL

247 - O PT sinalizou que poderá apoiar a recondução de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara em troca de um maior envolvimento do parlamentar na aprovação da PEC da Transição. A sinalização vem na esteira da movimentação feita por Lira para formar uma chapa única pelo comando da Casa, que uniria até mesmo legendas antagônicas como o PT, PL e Republicanos.

“A composição daria a Lira o comando para definir a divisão de espaços estratégicos na Casa e que selam o destino de votações relevantes no Legislativo – seja para fazê-las avançar mais rápido, seja para travá-las. Pelo arranjo, o União Brasil revezaria pelos próximos quatro anos o comando das comissões de Constituição e Justiça e a de Orçamento com o PT e o PL. Ainda não há acordo, porém, porque os petistas não aceitam entregar ao partido de Jair Bolsonaro (PL) o comando do Orçamento de 2024”, diz a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo.

A CNN Brasil destaca que “se a negociação evoluir, o PT formaria um bloco parlamentar para a eleição da Mesa da Câmara junto com partidos que hoje integram formalmente a base parlamentar do presidente Jair Bolsonaro (PL), como PP e Republicanos. Em contrapartida, Lira ajudaria o governo eleito a aprovar a PEC do Estouro”.

A movimentação já estaria sendo vista “como um possível embrião do que viria a ser uma base aliada do futuro governo Lula que na largada da nova legislatura apoiaria conjuntamente também a reeleição de Arthur Lira. O número estimado de parlamentares é de algo entre 300 e 350 deputados”.

Apesar disso, Lira e aliados temem que o PL, partido de Jair Bolsonaro, que conta com 101 deputados, não integre o bloco, o que abriria espaço para o lançamento de uma chapa contrária à sua reeleição.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.