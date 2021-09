Lira ignora novos crimes de Bolsonaro, torna-se cúmplice e decide ignorar clamor por impeachment

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou em pronunciamento nesta quarta-feira (8), um dia após as manifestações golpistas convocadas por Jair Bolsonaro, que é preciso "dar um basta nessa escalada e nas bravatas” do chefe do governo federal.

Ele, no entanto, não falou em nenhum momento diretamente sobre os mais de 120 pedidos de impeachment protocolados na Casa, tornando-se, portanto, cúmplice de Bolsonaro nos crimes contra a ordem democrática.

"A Câmara não parou diante de crises que só fazem o Brasil perder tempo. O tal quadrado deve circunscrever. Não posso admitir questionamentos a decisões judiciais e da Casa, como a do Voto Impresso. Vou seguir defendendo o direito dos parlamentares a livre expressão. É hora de dar um basta nessa escalada e em bravatas em redes sociais, que acabam amplificadas, e vídeos em um eterno palanque passaram a impactar o dia-a-dia do Brasil de verdade”, disse Lira.

PUBLICIDADE

O presidente da Câmara também reforçou o compromisso do país com a eleição de 2022, ressaltando que o pleito será realizado na data prevista e com as urnas eletrônicas, classificadas por ele como "seguras".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE