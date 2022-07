Lira suspende sessão de votação da PEC Eleitoral em segundo turno após "apagão"

Ocorreu um "apagão" no sistema de votação remota. O trabalho deve ser retomado nesta quarta-feira, 13 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após um "apagão" no sistema de votação remota, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), suspendeu a sessão de votação da PEC Eleitoral, que foi aprovada em primeiro turno.

Segundo o presidente da Casa, o trabalho deve ser retomado nesta quarta-feira, 13, de manhã com as mesmas presenças registradas no painel de votação.

Lira disse ainda que a PF irá à Câmara para investigar o que ocorreu. De acordo com o parlamentar, dois servidores de empresas independentes foram cortados ao mesmo tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE