Luciano Huck é aconselhado a escolher ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em sua chapa

247 - O jornalista Helio Gaspari informa que alguém aconselhou o apresentador Luciano Huck a procurar a ministra da Agricultura de Bolsonaro, Tereza Cristina, para ser sua companheira em uma aventual chapa presidencial em 2022.

A ministra é engenheira agrônoma e ganhou neste ano dos colegas o apelido de “musa do veneno”, por sua atuação em defesa do projeto de lei 6299/02, que flexibiliza as regras de utilização de agrotóxicos no País, conhecido como PL do Veneno.