Luis Felipe Miguel: candidaturas não atrapalham, esquerda precisa é de unidade nas ruas

Luis Felipe Miguel, professor de Ciência Política na UnB, escreve sobre a candidatura Haddad e lembra que o PT é "o único partido brasileiro que colocou seus candidatos entre os dois primeiros em todas as eleições presidenciais desde a redemocratização". Ele anota também que "gente que lançou Boulos à presidência no dia seguinte à derrota dele nas eleições paulistanas agora se escandaliza com a 'precipitação' de Haddad"