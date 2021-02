“Luis Roberto Barroso é claramente suspeito para tomar qualquer decisão sobre Lula”, diz Paulo Moreira Leite

“Se a relação do conluio do ministro Barroso com a Lava Jato for confirmada, ele precisa ser suspenso de forma global”, aponta o jornalista Paulo Moreira Leite ao comentar as relações escusas envolvendo o ministro da Corte com os membros da força tarefa. Assista edit

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no programa Bom Dia 247 desta quarta-feira (17), comenta a respeito das revelações do hacker Walter Delgatti, que indica o conluio envolvendo o ministro do STF Luis Roberto Barroso com membros da força tarefa da Lava Jato.

Moreira ressalta que “se a relação do ministro Barroso com a Lava Jato for confirmada, ele precisa ser suspenso”.

Segundo o jornalista, o ministro “é claramente suspeito para tomar qualquer decisão sobre Lula”.

Assista o Bom Dia 247, se inscreva no canal e confira a íntegra de sua fala:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.