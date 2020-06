Luiz Fux é eleito presidente do STF; Rosa Weber fica como vice

247 - O ministro Luiz Fux foi eleito o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (25). A ministra Rosa Weber ficará com a vice-presidência da corte. A posse da nova direção está marcada para 10 de setembro. O ministro Fux, além do Supremo, comandará também o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Participaram da eleição, por videoconferência, além dos ministros da corte, o procurador-geral da República, Augusto Aras; o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz; o advogado-geral da União, José Levi do Amaral; e do defensor público, Gabriel Oliveira.

