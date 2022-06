Lula: "a elite brasileira não quer que a gente seja dono do petróleo"

"A gente não vai ficar quieto com a venda de todos os poços", disse o ex-presidente edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta quarta-feira (16), a venda de empreendimentos da Petrobrás e a entrega do pré-sal para empresas estrangeiras. De acordo com o petista, a "elite brasileira não quer que a gente seja dono do petróleo".

"Vamos recuperar a capacidade de industrializar este País. O Estado vai continuar procurando petróleo que tem nessa terra e a gente não vai ficar quieto com a venda de todos os poços. A elite brasileira não quer que a gente seja dono do petróleo. A hora que o Brasil descobre o pré-sal, eles resolvem destruir a Petrobrás contando mentira", afirmou Lula durante ato em Natal (RN).

O ex-presidente também pediu um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista inglês Dom Phillips e indigenista da Fundação Nacional de Índio (Funai) Bruno Pereira, assassinatos na Amazônia.

