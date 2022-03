Lula adia encontros com empresários para dar prioridade aos movimentos sociais

Ex-presidente quer dialogar com a elite, mas sem carta ao povo brasileiro, e numa via de mão dupla, sem aceitar cobranças edit

Apoie o 247

ICL

247 – Ex-presidente durante oito anos, num período marcado por grande prosperidade econômica e conquistas sociais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá se submeter a nenhum tipo de pressão do chamado "mercado". "Desde que ficou claro que o ex-presidente disputaria as eleições presidenciais, e com chance real de vitória, a fila de pedidos para um encontro com ele vem aumentando. Mas, com raras exceções, abertas a empresários conhecidos de longa data, Lula tem preferido adiar os encontros", informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

O petista tem, por outro lado, privilegiado a agenda com movimentos sociais. "De acordo com interlocutores do ex-presidente, ele vai, sim, conversar com a elite de negócios do país, em encontros mais amplos do que os que tem feito. Mas dentro de seu próprio tempo e de sua própria lógica, sem se submeter à agenda do mercado", prossegue Mônica. Ela informa que "pretende também questionar os representantes do mercado, além de ser questionado —num diálogo de mão dupla."

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE