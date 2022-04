Lula afirma que perdoou a Lava Jato: 'não posso governar com ódio e querendo vingança'

"Eu tenho que governar com o coração", afirmou o ex-presidente edit

247 - Com mais de 20 vitórias na Justiça, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou, nessa quinta-feira (31), durante evento na Bahia, que perdoou a Operação Lava Jato por ter condenado o petista sem provas.

"Eu não posso eu não posso governar com ódio eu não posso governar querendo vingança contra ninguém. Eu tenho que governar com o coração", afirmou Lula, que participou do lançamento da pré-candidatura de Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo da Bahia.

De acordo com o ex-presidente, um dos apoiadores mostrou a ele uma placa com os dizeres: "Lula, me perdoe, porque eu acreditei na Lava Jato". O petista afirmou que o rapaz não precisava ser perdoado pois não cometeu crime algum.

"Eu não preciso te perdoar, porque você foi enganado. Eu já perdoei até quem te enganou, porque nós vamos vencer essa gente. Quem cometeu um crime é quem mentiu para você, quem cometeu um crime é quem induziu você a acreditar numa mentira", argumentou.

