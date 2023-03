Lula afirma que pode indicar Cristiano Zanin para o STF

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (2) que pode indicar o advogado Cristiano Zanin Martins para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Tecnicamente ele cresceu de forma extraordinária. É meu amigo, meu companheiro, como outros são meus companheiros", afirmou o presidente Lula durante entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, da BandNews.

O ministro Ricardo Lewandowski se aposenta em maio deste ano, abrindo uma vaga na Suprema Corte. Na entrevista, o presidente afirmou que poderá escolher até mesmo um terceiro ministro caso algum integrante da Corte antecipe sua aposentadoria. "Eu posso escolher três, possivelmente dois, depende se houver uma antecipação de aposentadoria. Sempre pode acontecer. Mas o obrigatório será o mesmo. Primeiro: notório saber jurídico, porque a escolha não é para mim. É para a nação. O cara tem que ser cumpridor da Constituição", afirmou.

O presidente Lula também afirmou que a vaga do novo Procurador-Geral da República pode não sair da listra tríplice eleita pela categoria de procuradores.

"Espero escolher um cidadão decente, digno, de caráter, e que esse cidadão seja apreciado pelos bons serviços prestados ao país. Eu não penso mais em lista tríplice. Não penso mais. Esse não é mais o permitido do que eu pensava. Quando eu vim para a Presidência eu pensei no sindicato. Então, tudo para mim era lista tríplice. Já está provado que nem tudo, com lista tríplice, resolve o problema. Então, eu vou ser mais criterioso para escolher o procurador-geral da República", afirmou Lula.

