Lula afirma que "terceira via é uma invenção dos partidos que não têm candidato"

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, na manhã desta terça-feira (20), em entrevista ao Grupo Lomes de Comunicação, do Nordeste, a busca pela chamada terceira via visando as eleições presidenciais do próximo ano. “A 3ª via é uma invenção dos partidos que não têm candidato. Falam em polarização... O que tem de um lado é democracia e do outro é fascismo. Quem tá sem chance usa como desculpa a tal da 3ª via. Seria importante que todos os partidos lançassem candidatos e testassem sua força”, disse Lula na entrevista ao grupo Lumes, que tem 15 rádios na Bahia e Sergipe .

"Ah mas tenho medo do Lula… Medo do que? Medo do pobre comer?! Medo do pobre ter emprego?! Medo pobre tá na universidade? Tem medo do pobre competir com você na ascensão social?! Vamos parar com essa bobagem”, completou.

Na entrevista, Lula também disse que está bem de saúde e “com muita disposição”, além de destacar que a CPI da Covid está revelando à população os crimes cometidos pelo governo Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. “Eu quero parabenizar os membros da CPI da Covid. Que a gente possa continuar demonstrando ao povo brasileiro todas as provas necessárias que o crime teve responsável, que foi o governo brasileiro. Em algum momento teremos um veredito. Ou impeachment ou interdição dele (de Jair Bolsonaro)”, afirmou.

Leia os tuítes de Lula e assista a entrevista.

Assista a entrevista.

