Lula agradece a Macron por “cordial recepção” e diz que “líderes mundiais precisam sentar à mesa para dialogar”

247 - O histórico encontro entre o presidente francês Emmanuel Macron e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na manhã desta quarta-feira (17) no Palácio do Eliseu em Paris terminou com um agradecimento de Lula pela “cordial recepção”. Todo o encontro foi marcado por uma evidente estima mútua e convergência na necessidade de combater a fome, a crise climática, a desigualdade e a extrema direita. Uma contraposição completa ao que representa Jair Bolsonaro.Veja a foto do encontro, com Lula ladeado pelo ex-chanceler Celso Amorim e o atual presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante:

Macron, Celso Amorim, Lula e Mercadante (Photo: Ricardo Stuckert) Ricardo Stuckert

Veja o caloroso abraço de Lula e Macron:





Ao final da reunião, Lula destacou que “os líderes mundiais precisam sentar à mesa para dialogar e enfrentar esses desafios com uma governança global. Dividimos preocupações como o avanço da extrema direita pelo mundo e as ameaças à democracia e aos direitos humanos”. E anotou que estiveram também na pauta do encontro “a urgência climática e questões globais como a fome e a pobreza. Também conversamos sobre o futuro da União Europeia e a integração da América Latina”.

Veja os tuítes de Lula:

2 - Acredito que os líderes mundiais precisam sentar à mesa para dialogar e enfrentar esses desafios com uma governança global. Dividimos preocupações como o avanço da extrema direita pelo mundo e as ameaças à democracia e aos direitos humanos. Agradeço pela cordial recepção. pic.twitter.com/rvuhHcb80u November 17, 2021

